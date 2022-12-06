Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da sabotaj planıyla suçlanan 12 kişi gözaltına alındı
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
İran, "Almanya ve Hollanda'daki rejim karşıtı unsurlarla bağlantılı olarak sabotaj eylemleri planlamakla" suçlanan 12 kişinin Merkezi eyaletinde gözaltına alındığını duyurdu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi eyaletinde sabotaj eylemleri planlamakla suçlanan 12 kişilik bir grubun üyeleri gözaltına alındı.
Haberde, "Bu şebekenin üyeleri, Almanya ve Hollanda'da yaşayan devrim karşıtı unsurların yönlendirmesiyle, ulusal güvenliğe karşı faaliyetler yürütmek için ateşli silahlar tedarik ederek ülkede sabotaj faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: İran
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