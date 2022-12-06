Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın Kursk kentinde petrol tesisi İHA ile vuruldu
[Fotograf: İHA]
Rusya'nın Kursk kentinde bulunan askeri havaalanındaki petrol depolama tesisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Kursk havaalanına İHA saldırısı sonucu petrol depolama tesisi alev aldı. Can kaybı yok. Yangın söndürülüyor. Olay yerinde tüm özel servisler çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA'lar ile Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına saldırı düzenlediğini, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.
Etiketler: Rusya
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