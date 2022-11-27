Uzmanlara göre Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafın da ezici bir zafer kazanma ihtimali kısa vadede mümkün görünmüyor. Bu nedenle savaşa dair oluşturulan senaryolarda donmuş çatışma seçeneği ön plana çıkıyor.

"Donmuş çatışma", fiili savaşın sona erdiği ancak barış antlaşmasının imzalanmadığı durumları tarif etmek için kullanılıyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, emperyalist devletlerin eski sömürge topraklarından çekilirken bölgedeki mevcut krizleri tırmandırıp daha sonra donmuş çatışma boyutuna taşıdıklarına dikkati çekti. Bu politikanın nedeni, emperyalist devletlerin bölgedeki nüfuzunu devam ettirmek istemeleri.

“Rusya’nın siyasi ve askeri gücünü devam ettirme aracı olarak kullanıldı”

Purtaş’a göre Rusya’nın eski Sovyet coğrafyasında uyguladığı politika da bundan farksız değil.

Rusya, eski Sovyet coğrafyasındaki donmuş çatışmaları, dış politika aracı olarak kullanıyor. Dağlık Karabağ, Abhazya, Güney Osetya donmuş çatışma bölgelerinden bazıları. Bugün fiili çatışmanın devam ettiği Donbas da bir zamanlar bu bölgeler arasındaydı.

Purtaş, eski Sovyet coğrafyasında çok sayıda donmuş çatışma bölgesi olmasını “Eski Sovyet coğrafyasındaki dondurulmuş çatışmalar da uzun yıllar Rusya'nın buradaki nüfuzunu en azından siyasi ve askeri olarak oradaki gücünü devam ettirme aracı olarak kullanıldı.” sözleriyle değerlendirdi.

Peki, Rusya-Ukrayna savaşı "donmuş çatışmaya" dönerse bölge bundan nasıl etkilenir?

Purtaş, donmuş çatışmanın sıcak çatışmadansa daha tercih edilebilir bir durum olduğunu söylüyor. Geçici ateşkes hali olarak değerlendirilen donmuş çatışmanın, en azından sivil kayıplara yol açmadığına dikkat çekiyor. Ancak nihai barış için bir barış antlaşması gerekiyor. Mevcut şartlarda bir barış antlaşmasının imzalanması pek olası görünmüyor. Bunun nedeni Ukrayna’nın Kırım dahil uluslararası toplum tarafından tanınmış sınırlarının Rusya tarafından tanınmaması.

Kamera: Deniz Eryılmaz