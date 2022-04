Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, liderlerin Ukrayna'ya ait bir trenin dışında fotoğraf verdiği görülürken, ziyaret hakkında ayrıntı verilmedi.

Karis, yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkına güçlü desteğimizi göstermek için Andrzej Duda, Gitanas Nauseda ve Egils Levits ile Ukrayna'yı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

On our way to Kyiv, to a city that has suffered terribly due to Russian war since my last visit. Together with Presidents @AndrzejDuda, @GitanasNauseda & @valstsgriba we visit #Ukraine to show strong support to ???????? people, will meet dear friend President @ZelenskyyUa #SlavaUkraini pic.twitter.com/NPUqPize1R