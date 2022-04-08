Rau ve Radman, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, ikili ve bölgesel iş birliğinin yanı sıra AB ve NATO'nun, Ukrayna-Rusya savaşındaki önemine işaret etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, "Kıtamızın güvenliğine karşı eşi benzeri görülmemiş tehdit oluşturan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması karşısında daha fazla iş birliği yollarını tartıştık'' dedi.

"Kendi kaderlerini tayin etme hakkı olan Ukrayna'nın mücadelesini destekliyoruz"

Üç Deniz Girişimi kapsamındaki iş birliğinin, tüm ülkelerin ekonomik kalkınmasına fayda sağlayacağına dikkati çeken Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman da ''Bu projeyi AB girişimleriyle nasıl birleştirebileceğimizi düşünmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Radman ''AB ve NATO üyeleri olarak kendi kaderlerini tayin etme hakkı olan Ukrayna'nın mücadelesini desteklediklerini'' vurguladı.