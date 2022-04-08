Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 15:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mescid-i Aksa'da 80 bin kişiyle ramazanın ilk cuma namazı
[Fotoğraf: AA]
Kudüs'te 80 bin kişi, ramazan ayının ilk cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Filistin’de Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Mescid-Aksa’ya akın etti.
İsrail güçlerinin tüm önlemleri ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa’da toplanan 80 bin Filistinli, Cuma namazını kılarak ibadet etti.
Namazın sona ermesinin ardından binlerce kişi meydanda toplanarak İsrail saldırganlığını kınayan ve direniş gruplarını işgali cezalandırmaya çağıran sloganlar attı.
Mescid-i Aksa'nın Vaizi İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'ya gelen binlerce kişinin, İsrailli saldırganlara ve onların müttefiklerine karşı açık bir mesaj verdiklerini söyledi.
Etiketler: Filistin Devleti Mescid-i Aksa Ramazan Ayı Kudüs
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