Tuzhurmatu Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe ve çevresinde oluşan yoğun kum fırtınasından dolayı nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, kum fırtınasından etkilenerek hastaneye kaldırılanlardan 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bölgede kum fırtınasının sürmesi nedeniyle hasta sayısının artmasından endişe edildiği, hastanede tedbirlerin artırılması kararı alındığı ifade edildi.

Fırtına, Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

90 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmı hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Erbil’de uçak seferleri durduruldu.