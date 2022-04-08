Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, Karadağ güvenlik birimlerinin Rus diplomatların, diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi ile çelişen faaliyetleri bulunduğu değerlendirmesi üzerine alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 4 Rus diplomata Karadağ topraklarını terk etmesi için 7 günlük süre verildiği ve bu karara ilişkin resmi notanın Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, 4 Mart'ta Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuş, diplomata Karadağ topraklarını terk etmesi için 72 saatlik süre vermişti.