Duda ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Alman yapımı Leopard 2 tanklarını kullanmak üzere Ukrayna birliklerini eğiten Polonyalı askerlerle bir araya geldi.

Ukrayna'nın önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Duda, "Müttefik faaliyetlerimizi askeri ve insani yardımlarla ve eğitimler düzenleyerek yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

Duda, Ukrayna ordusuna tankların verilmesinin Kiev'in bağımsızlığı için son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Ukraynalı tank mürettebatının eğitimlerine başlıyoruz. Komşularımız da bizi Rus düşmanına karşı koruyor. Bu yüzden onlara modern ekipman tedarik ederek ve nasıl kullanılacağını öğreterek yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da Leopard tanklarının yedek parçalarının önemli olduğunu, bu konuda Almanya'nın yardımcı olabileceğini söyledi.

Blaszczak, Polonya ordusunun modern ekipmanlarla donatıldığını aktararak, "Ukrayna'nın bağımsızlığını önemsiyor, destekliyor ve aynı zamanda kendi ordumuzu da güçlendiriyoruz" dedi.

Ukraynalı askerlerin Leopard tankları konusunda Polonya'da eğitileceğini dile getiren Blaszczak, eğitmenler arasında Kanadalıların da olduğunu sözlerine ekledi.