Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede 1 Ocak'tan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 18 eyalette 361 vaka tespit edildi.

Bu süre zarfında salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı, salgın nedeniyle 217 kişi hastanelere yatırıldı.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs döneminde artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.