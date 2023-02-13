Ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF'den yapılan açıklamada, Lyon'a 30 kilometre mesafedeki Bugey Nükleer Santrali'ndeki iki reaktörün atık suyunda Aralık 2022'de yapılan ölçümlerde yüksek seviyelerde trityum sızıntısının gözlemlendiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu ölçümlerde ilk olarak reaktörlerden birinde yüksek oranda radyoaktif sızıntı tespit edildiği, daha sonraki ölçümlerde de yine yüksek oranda olmasa da önemli ölçüde radyoaktif bulgulara rastlandığı ifade edildi.

Buna rağmen bu sızıntının sonuçlarının tehlike oluşturmadığından bahsedilen açıklamada, radyoaktif sızıntının içme suyu dahil yer altı sularına karışma ihtimalinin olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 6 Ocak'tan itibaren ise radyoaktif sızıntı seviyesinin tehlike eşiğinin altına düştüğü duyuruldu.

Uzmanlar, santralin altında yüzlerce kilometrelik boru şebekesinin bulunduğuna ve santralin yakınındaki boruların bakımı yapılsa dahi uzaktakilerin eskimesi nedeniyle tehlike oluşturduğuna dikkati çekiyor.

EDF yakın zamanda bakım ihmali nedeniyle 3 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Ağustos 2022'de de bir reaktöründe yangın çıkan ülkenin bu en eski nükleer santralinde bugüne kadar toplam 5 kez radyoaktif sızıntı tespit edilmiş oldu.