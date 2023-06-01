Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2023 16:36

Polonya, Belarus sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen yük trafiğine kapattı

Polonya, Belarus ile olan doğu sınırını hem bu ülkeden hem de Rusya'dan gelen kamyonlara kapattı.

Polonya, Belarus sınırını Belarus ve Rusya'dan gelen yük trafiğine kapattı

Polonya haber ajansı PAP'ın bildirdiğine göre yasak, iki ülkeden birinde kayıtlı kamyon, çekici, römork ve yarı römorklar için geçerli olacak.

Bu karar, Belarus Yüksek Mahkemesinin şubatta nefret suçundan sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan Polonyalı-Belaruslu aktivist Andrzej Poczobut'un mahkumiyetini onamasına misilleme olarak görülüyor.

Polonya gazetesi Gazeta Wyborcza'nın 50 yaşındaki muhabiri Poczobut, şubatta verilen kararla mahkum edilmişti.

Karardan kısa süre sonra Varşova yönetimi, Bobrowniki sınır kapısını kapattı, Minsk yönetimi de Polonya kamyonları için sınır geçişlerini zorlaştırarak misilleme yaptı.

Polonya daha sonra Belarus'tan gelen kamyonlar için Kukuryki-Koroszczyn sınır kapısını da kapattı.

Belarus'ta 300 bin kadar Polonyalı azınlık mevcut.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belaruslu eski bir aktivist ve Nobel ödüllü Ales Bialiatski'ye mart başında verilen 10 yıllık hapis cezasını da kınamıştı.

ETİKETLER
Polonya Rusya Belarus
Sıradaki Haber
Avustralya'da eski asker, Afganistan'da "savaş suçu işlediği" haberlerine açtığı davayı kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Hırsızlık zanlısının 167 suç kaydı çıktı
17:33
Tavuk entegre fabrikasında banda sıkışan işçi öldü
17:37
TEM Otoyolu'nda bir üstgeçitte su borusu patladı
17:26
Büyükdere’de sel: Evleri ve yolları su bastı
17:06
TUS tercihleri başladı
17:14
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yosunların altından 2 bin 700 yıllık petroglifler çıktı
Yosunların altından 2 bin 700 yıllık petroglifler çıktı
FOTO FOKUS
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ