Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada, Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar göçmenin Polonya sınır muhafızları tarafından içeri alındığı açıklandı.

Göçmenlerin bilinmeyen bir yöne doğru götürüldüğü kaydedilen açıklamada, birkaç saat sonra bu grubun Polonya güvenlik güçlerince sınırın başka bir bölgesinden Belarus topraklarına geri itildiği ifade edildi.

Kampa geri gönderildiler

Açıklamada, bu göçmenlerin Belarus tarafında geçen hafta oluşturulan kampa geri döndüğü bilgisi yer aldı.

Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenler, dondurucu soğukta geçici kamplarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

"Sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz"

Belarus-Polonya sınırı gergin.Varşova yönetimi, göçmenlerin Almanya'ya götürüleceği yönündeki haberleri yalanladı. "Sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Minsk yönetimini göçmenleri siyasi araç olarak kullanmakla suçlayan Avrupa Birliği, Belarus'a yönelik yaptırımları genişletme hazırlığında.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konunun pazartesi günü yapılacak olan AB dışişleri bakanları toplantısında gündeme geleceğini söyledi.

Putin: Yardıma hazırız

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın sorumluluğuna işaret etti. "Moskova, Belarus makamlarına krizi sona erdirme ve diyaloga girme konusunda baskı yapmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, krizin çözümü için yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Belarus ise müttefiki Rusya'dan nükleer kapasiteli füze sistemi istiyor

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İskender füze sistemine ülkenin batısı ve güneyinde ihtiyaç duyduklarını söyledi. Belarus'un batısında Polonya ve Litvanya, güneyinde ise Ukrayna yer alıyor.

Lukaşenko, "Afganistan ve diğer ülkeleri bombaladınız. Göçmenler sizin davetinizle geliyor" diyerek Batı'yı da suçladı.

