Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt Emiri Sabah, hükümetin istifasını kabul etti
[Fotoğraf: Reuters]
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti.
Kuveyt Emiri'nin yayımladığı kararname, ülkenin resmi haber ajansı KUNA tarafından duyuruldu.
Kararnamede Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiği ancak yeni kabine oluşturulana kadar bakanların görevlerinde kalacakları ifade edildi.
Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah liderliğindeki hükümet, 8 Kasım'da herhangi bir gerekçe belirtmeden Emir Sabah'a istifasını sunmuştu.
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