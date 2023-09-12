Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2023 12:25

Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna tahılı için sınırları açmayacaklarını belirtti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna tahılı ihracatına yönelik kısıtlamaları uzatmaması halinde Polonya'nın bu karara uymayacağını belirterek, "Polonya, Ukrayna tahılının akışına izin vermeyecektir. Brüksel yetkililerinin kararı ne olursa olsun, sınırlarımızı açmayacağız." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna tahılı için sınırları açmayacaklarını belirtti

Morawiecki, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin bir video paylaştı.

Komşularına yardım etmeleri gerektiğinde kalplerini ve evlerini açtıklarını kaydeden Morawiecki, "Polonya'nın çıkarları için mücadele etmek zorunda kaldığınızda, çiftçilerimizin çıkarlarının korunacağını yalnızca Hukuk ve Adalet Partisi hükümeti garanti eder." dedi.

Morawiecki, Polonya tarımına zarar vermeye "hayır" dediklerini vurgulayarak, "Ukrayna tahılının ortak AB pazarına ithalatını durduran şey bizim sert tavrımızdır. Size bunun nasıl biteceğini anlatacağım. Polonya, Ukrayna tahılının akışına izin vermeyecek. Brüksel yetkililerinin kararı ne olursa olsun sınırı açmayacağız. Bunu dikkate almaları gerekiyor, çünkü Polonyalılar bunu göze alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya ve Macaristan nisanda tek taraflı olarak sınırlarını Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatına kapatmıştı.

AB, mayısta Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın 5 Haziran'a kadar buğday, mısır ve yağlı tohumlarının yurt içi satışını yasaklamasına izin vermiş ve daha sonra bu yasak 15 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Polonya başta olmak üzere söz konusu ülkeler yasağın tekrar uzatılmasını talep ediyor.

ETİKETLER
Polonya Ukrayna
Sıradaki Haber
İsrail'de Yüksek Mahkeme Meclisin onayladığı yargı yasasını görüşmeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:45
Kars'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon
13:42
Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi'ye gönderildi
13:31
Avustralya'da elektrikli araç bataryasının yol açtığı yangında 5 araba kül oldu
13:48
Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı
13:29
KKTC Cumhurbaşkanı: Dünyayla değil Türk dünyasıyla kucaklaşmayı tercih ediyoruz
13:24
DASK gidiyor, zorunlu afet sigortası geliyor
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
FOTO FOKUS
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ