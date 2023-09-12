Çin'in Tiencou-5 kargo mekiği atmosfere kontrollü şekilde döndü

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, uzay aracının parçalarının büyük bölümü atmosfere girdiğinde yandı; kalan az miktardaki enkaz Pasifik Okyanusu'nda önceden belirlenen güvenli sulara düştü.
Kargo mekiği, dün uzayda istasyonundan ayrılarak bağımsız uçuş moduna geçmişti.
Adı, Çince "gök gemisi" anlamına gelen mekik, 12 Kasım 2022'de Long March 7 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.
Mekik, uzay istasyonuna 5 ton ağırlığında yakıt, donanım ve ihtiyaç malzemesi taşımıştı.