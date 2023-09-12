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Dünya
AA 12.09.2023 11:59

İngiltere’de tehlikeli köpek ırklarının yasaklanması gündemde

İngiltere’de Amerikan Bully ‘XL’ ırkından bir köpeğin 11 yaşındaki küçük bir kıza saldırmasından sonra İngiltere İçişleri Bakanlığı, bu ırkın yasaklanması için çalışmalara başladı.

İngiltere’de tehlikeli köpek ırklarının yasaklanması gündemde

İngiltere’de bir Amerikan Bully ‘XL’ köpeğin 11 yaşındaki bir çocuğa ve çevredekilere saldırma görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrasında açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, bu ırkın yasaklanması için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Amerikan Bully XL ırkı köpekler, İngiltere’de daha önce de küçük çocuklar dahil olmak üzere insanlara saldırmış ve ülkede tepki toplamıştı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, en son saldırıyla ilgili açıklama yaparak “Bu çok korkunç. American XL Bully, topluluklarımız, özellikle de çocuklar için açık ve ölümcül bir tehlikedir. Bu şekilde devam edemeyiz. Bunların yasaklanması konusunda acil tavsiyelerde bulundum” dedi.

İngiltere’de hayvan refahı için çalışan Hayvanlara Zulmü Önleme Kraliyet Derneği (RSPCA), ırkların yasaklanmasının suçluların gözünde bu ırkları daha değerli yaptığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı;

“Bunlar büyük, güçlü köpeklerdir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilecekleri anlamına gelir. Ancak doğası gereği saldırgan değillerdir. Ne yazık ki, bu köpekler birçok sahibi için saldırgan davranışları teşvik eden bir meta haline geldi ve bunun değişmesi gerekiyor.”

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