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Dünya
Reuters 03.05.2023 11:46

Polis memuru üzerine hızla gelen araçtan kıl payı kurtuldu

ABD'de bir polis memuru karşı şeritte kontrolünü kaybedip üzerine hızla gelen araçtan kıl payı kurtuldu.

ABD'nin Virgina eyaletinde yaşanan kaza, polis devriye aracının kamerası tarafından kaydedildi.

Bir spor araba, Fairfax County Parkway'de karşı şeritte kontrolünü kaybedip memurun trafiği durdurduğu alan hızla kaymaya başladı.

Araç, memura, durdurulan arabaya ve polis aracına çarptı.

Fairfax İlçe Polisi açıklamasına göre, polis hafif yaralandı.

Durdurulan aracın sürücüsü, hastaneye kaldırılmasının ardından taburcu edildi.

Polis, BMW M3'ün genç sürücüsünün ve iki yolcunun hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Çocuk, dikkatsiz araç kullanmakla suçlandı.

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