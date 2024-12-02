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Dünya
AA 02.12.2024 12:41

Plastik kirliliğinin engellenmesine ilişkin müzakerelerde ülkeler anlaşmaya varamadı

Güney Kore'de düzenlenen plastik kirliliğinin önüne geçilmesine yönelik müzakereler, anlaşmaya varılamadan sonlandı.

Plastik kirliliğinin engellenmesine ilişkin müzakerelerde ülkeler anlaşmaya varamadı
[Fotograf: AA]

Güney Kore'nin Busan kentinde geçen hafta 100'den fazla ülkenin katılımıyla Birlemiş Milletler (BM) Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (INC) toplantısı düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre INC Başkanı Luis Vayas Valdivieso, yaptığı açıklamada, plastik kirliliğini engellemek için yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya varılmak üzere yürütülen müzakerelerin beşinci turunun anlaşma sağlanamadan sona erdiğini bildirdi.

Valdivieso, bunun son toplantı olmasının planlanmasına rağmen anlaşmaya varılmaması nedeniyle bir sonraki tarihte müzakerelere devam etme kararı alındığını ifade etti.

Basında yer alan haberlerde, plastik veya polimerlerin üretimine düzenleme getirilmesi ve herhangi bir anlaşmanın uygulanması için finansman sağlanması konusunda anlaşmazlıklar olduğu ifade edildi.

INC, plastik kirliliğini sona erdirme taahhüdü ile 2040'a kadar "uluslararası yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma" geliştirmek üzere 2022'de BM kararı uyarınca oluşturuldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre, küresel plastik atık miktarı 2060'a kadar yaklaşık üç katına çıkacak.

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