Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki çocuklara yönelik zulmü, Birleşmiş Milletler raporuna yansıdı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) göre, en az 250 çocuk terör örgütünün cezaevlerinde tutsak.

Rapor, UNICEF'in Suriye Temsilcisi Fran Equiza tarafından açıklandı. Rapora göre, terör örgütünün elindeki Hol kampında tutulan yaklaşık 68 bin sivilden 40 bini çocuk. Terör örgütünün kontrolündeki cezaevinde ise 9 yaşın altında en az 250 çocuk tutsak hayatı yaşıyor.

"Bu cezaevlerinin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor ama bilmiyoruz" diyen Equiza, anne babalarının yaptığı iddia edilen suçlardan dolayı çocukların cezalandırılamayacağını anlattı.

UNICEF'in raporuna göre, Suriye'de 5 milyondan fazla çocuk da insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Suriye'de bu yıl 9 ayda 657 çocuğun öldürüldüğü de doğrulandı. Ancak bu sayı gerçekte daha fazla.

Equiza, bu yıl eylüle kadar çocuklara karşı bin 792 ağır hak ihlalinin BM tarafından tespit edildiğini, bu ihlallere öldürme, yaralama, askere alma, çocukları kaçırma ve okullar ile sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların da dahil olduğunu vurguladı.

Kaynak: TRT Haber