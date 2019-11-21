Brezilya'nın Flores da Cunha şehrinde asfalt yolda toprak yüklü bir kamyon, ağırlığından dolayı yolda çökmeye neden oldu. Yolda 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Arkadan gelen ve çukuru fark edemeyen sürücü otomobiliyle çukura düştü.

Otomobildeki kişilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA