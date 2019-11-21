Dünya
Kamyon yolu çökertti, arkadan gelen otomobil çukura düştü21 Kasım 2019 Perşembe 17:53 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 17:58
Brezilya'da toprak yüklü bir kamyonun asfaltta açtığı çukura, arkasından gelen bir otomobil düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Brezilya'nın Flores da Cunha şehrinde asfalt yolda toprak yüklü bir kamyon, ağırlığından dolayı yolda çökmeye neden oldu. Yolda 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Arkadan gelen ve çukuru fark edemeyen sürücü otomobiliyle çukura düştü.
Otomobildeki kişilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: DHA