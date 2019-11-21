Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenli bölgenin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesiyle bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Terör örgütünün Fırat'ın doğusunu işgal etmesiyle baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt'ün bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye'ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesi ve altyapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı, gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü."

[Fotoğraf: AA]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesinin de beklendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı" denildi.

[Fotoğraf: AA]

"Türk devleti ve Türk askerleri olmasaydı vatanımıza dönemezdik"

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığına ilişkin görüntüler de yer aldı. Görüntülerde, Suriyelilerin topraklarına girmesi, yaşadıkları mutluluk ve konuşmaları yer aldı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. https://t.co/dB0XNbcZph#MSB #TSK pic.twitter.com/Vxd7NYuBqH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2019

Toprağı öperek gözyaşlarıyla ülkesine dönen bir Suriyeli, "Türk devleti ve Türk askerleri olmasaydı biz evlerimize, vatanımıza dönemezdik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bir başka Suriyeli de şunları söyledi:

"Cerablus'taydık PKK'dan kaçtık. PKK bizim malımızı, paramızı aldı. İhtiyar kardeşimizi dövdüler, bizi evimizden çıkarttılar. Türkiye'den, Erdoğan'dan memnunum."

Kaynak: AA