PKK/YPG'li teröristlerce hedef alınan Cerablus'ta eğitime ara verildi16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 00:09
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde, PKK/YPG'li teröristlerin saldırıları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.
Türkiye-Suriye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezi ve çevresindeki köyler, son günlerde Münbiç ilçesinde yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerce sıkça hedef alınıyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'te Sacu Nehri civarındaki köylerden Cerablus kırsalındaki köylere akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda, 6 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.
Cerablus ilçesindeki okullar, terör saldırları yüzünden iki gün tatil edildi.
Dünkü saldırıda 3 çocuk yaralandı
Terör örgütünün, Cerablus ilçe merkezine dün gece düzenlediği havan saldırısında ise 3 çocuk yaralanmıştı.
Kaynak: AA