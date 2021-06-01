Suriye'nin kuzeyindeki terör faaliyetlerinde Arap gençleri kullanmayı amaçlayan terör örgütü PKK/YPG, "Sözde askerlik ve meşru müdafa görevi" dayatmasıyla onlarca Arap gencini silah zoruyla örgüt kamplarına götürmeye başladı.

380 genç örgüt kampına götürüldü

Münbiç, Rakka ve Haseke'de, kontrol noktaları kuran terör örgütü son 3 günde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 380 Arap gencini zorla örgüt kampına götürdü. Gençleri, kaçmaları halinde ailelerinin öldürüleceği yönünde tehdit ettiler.

PKK, işgal ettiği bölgelerdeki gençleri örgüte katılmaya zorluyor. Son 3 günde Münbiç, Dakka ve Haseke’de 380 Arap genci zorla kampa götürüldü. pic.twitter.com/nYBfpXzwxo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

Yerel kaynaklar, terör örgütünün, alıkoyduğu gençleri, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki çatışma hattının ön saflarına süreceğini aktarıyor.

Bu duruma Münbiç halkı tepki gösterdi. Esnaf, çocukların zorla kamplara götürülmesini protesto için iş yerlerini kapattı.

Sivil halka kurşun yağdırdılar

Münbiç'te çocuklarının terör örgütü tarafından alıkonulmasına tepki gösteren siviller gösteri düzenledi. Ancak teröristler bu eyleme silahla karşılık verdi. "Çocuk, yaşlı" demeden rastgele sivillere ateş açtılar. 2 sivil öldü, 9 kişi de yalandı.

Halkın tepkisini bastırmakta zorlanan örgüt üyeleri, 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun