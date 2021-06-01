Ulusal basındaki haberlere göre, Beni bölgesindeki Boga köyünde 28 sivilin, Tchabi köyünde ise 22 sivilin öldürüldüğü açıklandı. Dün saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Saldırıları henüz hiçbir grup üstlenmezken can kayıplarından isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sorumlu tutuluyor.

Aynı bölgede, geçen hafta ADF saldırısında 13 sivil hayatını kaybetmişti.

2014'ten bu yana en az 3 bin can kaybı

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.