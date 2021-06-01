ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Van Nuys Havaalanı yakınlarından kalkan uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Pilot, uçağı işlek olan bir otoyola indirdi.

Olayda yaralanan olmadı.

Otoyol bir süre trafiğe kapandı

Uçağın iniş yaptığı otoyol bir süreliğine kapatıldı.

Uçağın neden acil iniş yapmak zorunda kaldığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.