Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 14:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de bir uçak, otoyola acil iniş yaptı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde küçük bir uçak, kalkıştan hemen sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pilot, uçağı işlek bir otoyola indirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Van Nuys Havaalanı yakınlarından kalkan uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Pilot, uçağı işlek olan bir otoyola indirdi.
Olayda yaralanan olmadı.
Otoyol bir süre trafiğe kapandı
Uçağın iniş yaptığı otoyol bir süreliğine kapatıldı.
Uçağın neden acil iniş yapmak zorunda kaldığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
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