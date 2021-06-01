Hindistan'da 6 yıldır Meerut hapishanesinde bulunan Ashish Kumar, COVID-19 salgınının ortasında dışarı çıkmak yerine hapishanenin daha güvenli olduğunu söyleyerek özel şartlı tahliyeyle serbest bırakılmayı reddetti.

Ashish Kumar cezasını tamamlayana kadar hapiste kalacak.

Kumar, tutukluların cezaevlerinde düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldığını, yemeklerini düzenli olarak yiyebildiklerini, hapishanelerde güvende ve sağlıklı olduklarını söyledi.

Mahkumlar, hapisten çıktıklarında geçimlerini sağlamak için mücadele etmek zorunda kalacakları konusunda endişeliler.

Lucknow hapishanesinden 4, Ghaziabad'dan 3 ve Maharajganj hapishanesinden 2 tutuklu daha hapishanede kalmak istedi.

Şartlı tahliye, cezanın geçici olarak askıya alınması anlamına geliyor.

COVID-19 nedeniyle serbest kalıyorlar

Ülkedeki COVID-19 vakalarında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu kaydeden Yüksek Mahkeme, 8 Mayıs'ta cezaevlerindeki sıkışıklığın giderilmesi için talimat vermiş, pandemi nedeniyle geçen yıl kefalet veya şartlı tahliye edilen tüm mahkumların derhal serbest bırakılmasına karar vermişti.

Uttar Pradesh hükümeti geçen yıl pandeminin ilk dalgası sırasında özel şartlı tahliye ile toplam 2 bin 256 mahkumu serbest bırakırken, bu yıl 2 bin 456 mahkumu serbest bırakmaya karar vermişti.

