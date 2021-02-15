Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Münbiç ilçesi topraklarındaki cephe hatlarından, muhaliflerin kontrolündeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyerek sivillerin güvenli bir yaşam sürmesine engel oluyor.

PKK/YPG bölge sakinlerini yerinden etmeyi amaçlıyor

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde PKK/YPG'li teröristler ile Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında doğal hat görevi gören ve Fırat Nehri'nin bir kolu olan Sacur Çayı kıyısındaki Tokar köyüne son dönemde saldırılarını sıklaştıran terör örgütü, bu yolla bölge sakinlerini yerinden etmeyi amaçlıyor.

Cerablus'un 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılmasından bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına en çok maruz kalan yerleşimlerin başında gelen köyde 5 bin sivil yaşıyor.

SMO'nun kontrolünde bulunan köyde, son dönemde PKK/YPG'nin Münbiç topraklarından topçu ve havan saldırılarında bazı evler, köy okulu ve bir fırın zarar gördü.

"Çocuklarımızı korkudan okula gönderemiyoruz"

Tokar köyü sakinlerinden Muhammed Cuma örgütün saldırıları sonucu bazı köy sakinlerinin evlerini terk ettiğini söyledi:

"Köyümüz devamlı terör örgütü YPG'nin saldırılarına maruz kalıyor. Köyde bulunan sağlık ocağı kapandı. Çocuklarımızı korkudan okula gönderemiyoruz. Ayrıca köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Saldırılarda hayvanlarımız da telef oluyor. Geçenlerde otlayan hayvanların arasına düşen havan topu nedeniyle birçok hayvanımız telef olmuştu. Korkudan çocukları dışarı çıkaramıyoruz."