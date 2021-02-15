Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya ve BAE'de Covid-19 kaynaklı ölümler arttı
Koronavirüs nedeniyle Libya'da 24, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 13 kişi daha hayatını kaybetti.
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi, 351 yeni vaka tespit edildi ve 822 kişi sağlığına kavuştu.
Son verilerle vefat sayısının 2042'ye, vaka sayısının 127 bin 705'e çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı ise 110 bin 965 oldu.
BAE'de can kaybı 1027 oldu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 123 yeni vaka görüldüğü, 4 bin 892 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.
Böylece ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı 1027'ye, vaka sayısı 351 bin 895'e, iyileşen sayısı da 336 bin 731'e çıktı.
Etiketler: BAE Koronavirüs Libya Birleşik Arap Emirlikleri
Sıradaki Haber
Myanmar'da asker protestoculara müdahale etti: 5 gazeteci gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz