Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 98 bin 601'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 303 bin 174'e, vaka sayısı ise 3 milyon 775 bin 513'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.