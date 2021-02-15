Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da Covid-19 vaka sayısı artıyor
Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 775 bin 513'e yükseldi.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 98 bin 601'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 3 milyon 303 bin 174'e, vaka sayısı ise 3 milyon 775 bin 513'e ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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