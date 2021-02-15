Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Yorgunum" dedi, yere düşen yaşlı kadına yardım etmedi
[Fotoğraf: DHA]
İskoçya'da bir postacı, buzda kayıp yere düşen yaşlı kadının yardım isteğini "yorgunum" diyerek reddetti. Ülke gündemine oturan olay sonrası Kraliyet Posta Servisi, kadından özür diledi.
Yaşlı kadına yorgun olduğu için yardım edemeyeceğini söyleyen postacı, dondurucu havada kadını öylece bıraktı ve arkasını dönüp gitti.
20 dakika boyunca yerde kalan kadının yardımına yeğeni koştu. Teyzesi hasta olduğu için sık sık onu kontrole giden yeğeni, kadını yerden kaldırdı ve ambulans çağırdı.
Postacı hakkında işlem yapılacak
Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından, Kraliyet Posta kurumu, yaşlı kadından özür diledi.
Postacı konusunda gerekli işlemlerin yapılacağının altı çizildi.
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