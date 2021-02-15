Yaşlı kadına yorgun olduğu için yardım edemeyeceğini söyleyen postacı, dondurucu havada kadını öylece bıraktı ve arkasını dönüp gitti.

20 dakika boyunca yerde kalan kadının yardımına yeğeni koştu. Teyzesi hasta olduğu için sık sık onu kontrole giden yeğeni, kadını yerden kaldırdı ve ambulans çağırdı.

Postacı hakkında işlem yapılacak

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından, Kraliyet Posta kurumu, yaşlı kadından özür diledi.

Postacı konusunda gerekli işlemlerin yapılacağının altı çizildi.