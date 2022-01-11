ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, olay yerinde basın açıklaması yaptı.

Kazada biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması hakkında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize" sözleriyle ifade etti.

Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.

Philadelphia'daki Pennstar Medical Hastanesine ait olduğu öğrenilen helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu duyuruldu.

Helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları açıklandı.