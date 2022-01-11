Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bulgar avukatlar Mihail Ekemdzhiev ve Alexander Kashamov ile 2 insan hakları kuruluşunca 2012’de açılan ve sonraki yıllarda yeni deliller sunulan davada karara vardı.

AİHM kararında Bulgaristan’ın 1997 tarihli izleme yasaları ve ceza kanunundaki bazı maddeleri değerlendirdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, gizli izleme yasalarının AİHS’nin yasal gerekliliklerini karşılamadığı, Bulgaristan hükümetinin izlemeyi sadece gerekli durumlara mahsus kılamadığı ifade edildi.

Bulgaristan’ın telekulak ve izlemeyi düzenleyen yasalarının vatandaşların özel hayatına müdahale edilmemesini güvence altına almadığı kaydedilen açıklamada, bu konudaki açık düzenleme eksikliğinin izleme verilerinin menfur amaçlarla kullanılmasına kapı araladığı vurgulandı.

Açıklamada, “AİHM, oy birliğiyle, AİHS’nin (özel yaşama ve haberleşmeye saygı hakkındaki) 8. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir” ifadesi kullanıldı.

Protestolar boyunca 900'den fazla kişi dinlenmişti

Geçen yıl özel bir parlamento komisyonu ülke tarihinin en büyük telekulak skandallarından birini ortaya çıkarmıştı. Aralarında gazeteci, siyasetçi, insan hakları savunucuları bulunan 900’den fazla kişinin, temmuz 2020'den nisan 2021'e kadar süren hükümet karşıtı protestolar boyunca dinlendiği tespit edilmişti.