5 yaşındaki Fikri Ali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen televizyon programının davetsiz misafiri oldu.



O anlar konuk ve spiker kadar, izleyenleri de gülümsetti.

Genç Tv'de canlı yayın sırasında stüdyoya giren çocuk, sunucu Muazzez Gazihan'ın oğluydu.



Davetsiz misafiri, programın konuğu Milletvekili Zeki Çeler fark etti. Çeler gülerek 5 yaşındaki fikri Ali'yi yanına çağırdı.

Annesi hayır dese de Zeki Çeler, Fikri Ali'yi yanına aldı ve sohbet etmeye başladı.



Çeler'in ikram ettiği şekerleri de afiyetle yiyen meraklı misafir bununla da yetinmedi, masaya çıktı.

Fikri Ali'nin rahat tavırları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri gülümsetti.