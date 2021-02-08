Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, Twitter'dan aşının ülkeye gelmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, aşının ülkeye ulaşmasından ötürü memnuniyetini anlatarak, "Bu başarıyı mümkün kılan özel sektör ve sivil toplumun çabalarına minnettarım. Bizim için hayatlarını riske atan ve ön saflarda savaşanlara ilik aşıyı başlatmaya hazırız" dedi.

Öncelik sağlık personelinde olacak

Ülkeye bir sonraki aşı sevkiyatı 13 Şubat'ta yapılacak. Aşılamada öncelik, sağlık personeli, silahlı kuvvetler, polis personeli, itfaiye ve sağlık öğrencilerinde olacak.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 186 bin 698 kişi COVID-19'a yakalandı, 42 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.