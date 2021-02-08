Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, Covid-19 vakalarının düşüş eğilimi gösterdiği eyaletlerde OHAL uygulamasının yürürlükten kaldırılması düşünülüyor.

Bu kapsamda hem vaka düşüşünün sürdürülebilir halde tutulması hem de OHAL’in bazı bölgelerde kaldırılması konusunda hafta içinde Covid-19 Danışman Heyeti ile görüşülecek.

Görüşme sonrası 10 eyalette sağlık sisteminin son durumu analiz edilecek. Bazı salgın önlemlerinin OHAL kaldırılsa da zaman içinde hafifletileceği kaydedildi.

Öte yandan revize edilerek meclisten geçen salgın önlemlerine uymayanlara para cezasının dahil edildiği yasanın, vaka seyrinin düşürülmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

Yasa bu hafta sonu ülke genelinde yürürlüğe girecek.

Valilerin görüşü alındı

Hafta sonu düzenlenen Ulusal Valiler Birliği (NGA) toplantısında bölgelerdeki vaka durumları ile OHAL'in aşamalı hafifletilmesine yönelik eyalet valilerinin görüşleri alındı.

Kanagawa Valisi Yuji Kuroiwa, toplantıda ceza öngören salgın yasasının temkinli şekilde uygulanması, talep ve ceza yönergelerinin kamuoyu nezdinde anlaşılmasının beklenmesi çağrısı yaptı.

Osaka Valisi Hirofumi Yoşimura da vaka seyrinin hafiflediği kentin bazı bölgelerinde OHAL’in aşamalı kaldırılabileceğini belirtti.

Toplantıda ülke geneli Covid-19 aşılarının uygulanma takviminin detaylarının ivedilikle kamuoyuna duyurulması çağrısı da yapıldı.

7 Ocak’ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette OHAL ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama geçen hafta ülke genelinde 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatılmıştı.