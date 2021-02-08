Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus ve Lübnan'da can kayıpları arttı
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Tunus'ta 52, Lübnan'da 54 kişi hayatını kaybetti.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 52 kişinin daha hayatını kaybettiği, 910 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, salgından ölenlerin sayısının 7 bin 214'e, vaka sayısının 217 bin 86'ya, iyileşenlerin sayısının da 173 bin 862'ye yükseldiği kaydedildi.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Covid-19'dan 54 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 81 kişi koronavirüse yakalandı.
Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 616'ya, vaka sayısı 319 bin 917'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 206 bin 523'e yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
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