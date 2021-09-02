Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'daki kazada ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Güney Amerika ülkesi Peru'da dün yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden otobüsün 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.
Kazada 2'si çocuk 4 kişinin daha yaşamının yitirmesi üzerine ölü sayısı 3'e yükseldi.
Otobüs şoförü ceza almış
Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavilerine devam edilirken kaza yapan otobüs şoförünün daha önce aşırı hız nedeniyle ceza aldığı ortaya çıktı.
Kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürmüştü.
Etiketler: Peru Trafik Kazası
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