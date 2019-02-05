Peru'nun başkenti Lima'da facianın eşiğinden dönüldü. Lima’daki işlek bir caddede meydana gelen olayda, Peru Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle cadde üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

2 pilot, uçağı yola indirmeyi başaramadı ancak uçağın insanların olmadığı bir noktaya düşmesini sağlayarak olası bir facianın önüne geçti.

Uçağın düşerken elektrik tellerine takılması, hızının kesilmesini ve pilotların hayatta kalmasını sağladı.

İlk şaşkınlığın atlatılmasının ardından etraftakiler pilotların yardımına koştu.

Yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: TRT Haber