Fransız basınında yer alan haberlere göre Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergilerin ödenmesi konusunda Fransa ile yaptığı anlaşma çerçevesinde bu ülkeye 500 milyon euro ödeme gerçekleştirdi.

Fransız yetkililerin Apple tarafından ödenen verginin miktarı konusunda bilgi paylaşmadığı belirtildi.

Apple'dan yapılan açıklamada, "Fransız vergi makamları kısa süre önce şirketin Fransız hesapları üzerinden çok yıllı bir denetim gerçekleştirdi ve bu düzenleme kamu hesaplarımızda bilgilendirilecek" denildi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire aralık ayında yaptığı açıklamada Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söylemişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

Kaynak: AA