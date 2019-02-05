Baglan Valisi Abdulhay Nemati, Taliban militanlarının, Baglan'ın merkezindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini ve saldırıda 10 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda 3 korucunun da yaralandığını ifade eden Nemati, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarından da ölenler olduğunu belirtti.

Barış görüşmeleri

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Kaynak: AA