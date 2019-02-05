ABD, Suriye'de süren iç savaşta, bölgeyi adeta silah pazarına çevirdi. Özellikle, terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silah ve mühimmat bölgede kirli bir silah trafiği ortaya çıkardı.

ABD terör örgütü PKK/PYD'ye silah desteğine 2014'te başladı. İlk olarak havadan silah yardımı denendi ancak silahların büyük bölümü bölgedeki bir diğer terör örgütü olan DEAŞ'ın eline geçti. Ardından Irak üzerinden silah sevkiyatı başlatıldı. Şimdiye kadar Irak üzerinden tam 23 bin tır dolusu silah YPG/PKK'ya ulaştırıldı.

İçinde zırhlı taşıyıcılar, anti-tank füzeleri ve roketatarlar bulunan binlerce tır silah bölgede dağıldı ancak YPG/PKK silahları gelir kapısı haline getirdi. Silahların birçoğu da YPG/PKK eliyle terör örgütü DEAŞ’a satıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan örgütün maddi kaynaklarından birisi haline dönüşen bu silah ticaretini, "Yakalanan silahlar var, bu silahlar tabi Amerikan silahları yoğun bir şekilde bırakıp kaçıyorlar. Bir de piyasada bunun satışını yapıyorlar. Mali kaynaklarından bir tanesi de o." diyerek gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, YPG/PKK'nın elindeki silahların toplanacağını taahhüt etti.https://t.co/wUIFgHfNnC pic.twitter.com/Z0SdQnTzjZ — TRT HABER (@trthaber) 3 Şubat 2019

Ayrıca, ciddi miktarda ABD silahı, PKK'nın merkez üssü Kandil ve Irak'taki ikinci terör üssü haline getirilmeye çalışılan Sincar'a kaydırıldı.

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında PKK'ya yönelik operasyonlarında, ABD tarafından verilen ciddi miktarda silah ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber