Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da toprak kaymasından 204 kişi etkilendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Peru’da meydana gelen toprak kayması sonucu 150 ev zarar gördü, felaketten 204 kişi etkilendi.
Peru Haber Ajansı Andina’ya göre, Chavin de Huantar bölgesinde, dün, toprak kayması meydana geldi.
Ancash Bölge Yönetimi, Cruz de Shallapa Tepe’sindeki toprak kaymasından 204 kişinin etkilendiğini açıkladı.
Yetkililer, 150 evin zarar gördüğünü belirterek, bu evlerden 70’inin oturulamaz durumda olduğunu kaydetti.
Felakette, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Ancash Bölge Yönetiminin bölgeye insani yardım malzemesi ulaştırdığı aktarıldı.
Etiketler: Peru
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