Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 05:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da nehrin karşısına geçmeye çalışan 5 asker boğuldu
Güney Amerika ülkesi Peru'da Llave Nehri'ni geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 5 asker boğuldu, 1 asker kayboldu.
Ulusal basında çıkan habere göre, El Collao eyaletine bağlı Juli kasabasındaki nehirden karşıya geçmek isteyen 50 askerden bazıları akıntıya kapıldı.
Dengesini kaybedip nehre düşen 5 asker boğuldu, 1 asker ise kayboldu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Askerlerin ülkede bir süredir hükümet karşıtı protestolar düzenleyen eylemcilere müdahale etmek için bölgede bulunduğu bildirildi.
Etiketler: Peru
Son Haberler
- 06:39
- 06:40
- 06:25
- 06:19
- 06:15
Sıradaki Haber
Meksika'da terk edilmiş halde tır kasasında 343 düzensiz göçmen bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz