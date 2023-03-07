EPA’dan yapılan açıklamada, tren kazası sonrası etrafa yayılan kimyasalların temizlenmesine devam edildiği ve bu süreçte bölge sakinlerinin bazı kokular hissedebileceği belirtildi.

Açıklamada, kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern’in, talep üzerine, geçici olarak bölgeden taşınmak isteyen East Palestine sakinlerinin bütün masraflarını karşılamayı kabul ettiği aktarıldı.

Kazanın Pennsylvania sınırına yakın olması nedeniyle, şirketle yapılan anlaşmanın, yaklaşık 2 kilometre civarında yaşayan bu eyalet sakinlerini de kapsadığı bildirildi.

Ohio'da tren kazaları

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern’e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlamıştı.

Kaza sonrası kimyasal maddeler etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Kazadan 3 gün sonra evlerine dönen çevre sakinleri baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunmuş, çevrede hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri de medyada yer almıştı.

Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.

Öte yandan aynı şirkete ait başka bir yük treni de 4 Mart’ta Ohio’nun Springfield kentinde yine kaza yapmıştı.

20 vagonun raydan çıktığı ikinci kazada ölen veya yaralanan bulunmazken, tehlikeli madde sızıntısının olmadığı bildirilmiş, sadece tedbir amaçlı civar sakinlerine güvenli bir alanda bulunmaları tavsiye edilmişti.