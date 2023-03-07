Guterres'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter, 9 kişinin hayatına mal olan ve birçok yaralıya sebep olan intihar saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralılara acil şifalar dileyen Guterres, intihar saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

Pakistan'ın Kaççi ve Sibi bölgelerinin sınırında bulunan Bolan'da köprü üzerindeki polis aracına intihar saldırısı düzenlenmiş, 9 polis yaşamını yitirmiş, 11 polis yaralanmıştı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.