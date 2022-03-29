Sağ partilerin önergesi üzerine Cumhuriyet Kongresi, Castillo'nun görevden azledilmesi talebini oyladı.

Kongre'de yapılan oylamada, 55 lehte, 54 aleyhte ve 19 çekimser oyla Castillo'ya yönelik "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlaması reddedildi.

Castillo, karardan önce Kongre'de yaptığı konuşmada, aleyhine sunulan önergenin hiçbir gerçekçi yanının olmadığını savunarak "Anayasal devlete ve onun denetim organlarına azami saygı için buradayım, ülkeye hizmet için karşınızdayım." ifadesini kullandı.

Suçlamalara tepki gösteren Castillo, "Bir vatandaş bir şeyle suçlandığında, bu gerçek normda gerektiği gibi çerçevelenmelidir ve bunun böyle olmadığı ortaya çıkacak." dedi.

Önergede, Castillo'ya yönelik yolsuzluk iddiaları, bakanlıklarda ve yüksek kamu görevlerinde tartışmalı kişilerin atanmasının yanı sıra 20 ayrı suçlama yer aldı.

Kongre, muhalif partilerin Castillo'yu "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevden alınması talebi 8 Aralık 2021'de de 46 lehte, 76 aleyhte ve 4 çekimser oy ile kabul edilmemişti.

Peru yasalarına göre bir devlet başkanının görevden alınması için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Peru'da siyasi kriz

Ülkede devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'den bu yana yürüten Castillo'nun atadığı 3 başbakanın, Kongre baskısı ve parti içi tartışmalar nedeniyle istifa etmesinin yanı sıra medyada yer alan iddialar üzerine çok sayıda bakan da görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Siyasi istikrarın henüz sağlanamadığı Peru'da, sağ partiler, solcu Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini istiyor.

Kongre faktörü

Eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, 10 Kasım 2020'de Kongre'de yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile "kalıcı ahlaki yetersizlik" sebebiyle azledilmişti.

Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino da 15 Kasım'da Kongre baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ülkede önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018'de yılında görevi bırakmıştı.