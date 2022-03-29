İngiltere'de Nature Communications dergisince yapılan araştırmaya göre, 11 ila 13 yaş aralığındaki kızlar ile 14-15 yaşlarındaki erkekler, sosyal medyada ne kadar çok vakit geçirirlerse bir sonraki yaşlarında hayatlarından o denli az memnun oluyor.

Söz konusu durum, kız ve erkeklerde 19 yaş için de aynı şekilde geçerli.

Bilim insanları, belirli yaşlarda sosyal medyaya karşı savunmasızlığın, ergenlik gelişimi sırasındaki beyinsel, hormonal ve sosyal değişimle ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Cambridge ve Oxford Üniversiteleri ile Donders Beyin, Biliş ve Davranış Enstitüsü'nden araştırmacılar, sosyal medya şirketlerinin daha fazla araştırmaya izin vermek için kendi verilerini bilim insanlarıyla daha fazla paylaşması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar, sosyal medyanın iyilik için bir güç kaynağı olabileceğini belirtiyor. Bu konuda, pandemi sırasındaki sosyal iletişimin sürdürülmesi örneği veriliyor.