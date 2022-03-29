Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 09:15Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere Dışişleri Bakanı: Putin iğrenç taktikler uyguluyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukraynalı sivilleri kaçırmak gibi "iğrenç taktik" kullanmakla suçladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide Putin'in "çaresiz önlemlere başvurduğunu" söyledi.
Putin continues to use abhorrent tactics against the Ukrainian people, including abducting innocent civilians.— Liz Truss (@trussliz) March 28, 2022
He is not achieving his objectives and is resorting to desperate measures.
Putin must fail in Ukraine. #thetaken https://t.co/ydgbvdZI1P
Truss, Ukraynalı bir insan hakları grubu olan Zmina'nın, esir alınan düzinelerce insanın kimliğini tespit ettiklerini açıkladığı mesaja atıfta bulundu.
Grup ayrıca "binlerce" Ukraynalının kendi istekleri dışında Rusya'ya götürüldüğünü iddia ediyor.
Etiketler: İngiltere Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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