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Peru'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 3 bini geçti
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 24'e çıktı, vaka sayısı 4 bin 537 artarak, 104 bin 20'ye ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 968 oldu.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 06:11
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